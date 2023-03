Aktien-Anleger zittern, Krypto-Anleger atmen durch: Während die Börsen in Europa wegen einer drohenden Bankenkrise am Montag stark unter Druck gerieten, hat der Kryptomarkt seine Kursrallye fortgesetzt und sich damit von seinem Einbruch in der vergangenen Woche erholt. Über das Wochenende hatten viele Digitalanlagen bereits spürbar zugelegt, am Montag ging es weiter zweistellig nach oben.