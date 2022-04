Das Gesetz tritt in Kraft, wenn es von Präsident Laurentino Cortizo (69) unterzeichnet wird. In Panama ist ebenso wie in El Salvador der Dollar die gängige Währung. Am Mittwoch hatte bereits die Zentralafrikanische Republik Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel als zweites Land weltweit zugelassen. Das Land erhofft sich davon eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Einwohner. Bislang nutzt die Republik als Staatswährung den CFA-Franc, der auch Währung der Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft (CEMAC) ist.