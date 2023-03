Verluste an den Finanzmärkten, Gewinne am Kryptomarkt: Die meisten Cyberdevisen haben am Freitag weiter zugelegt. Der Bitcoin als nach Marktwert größte Digitalwährung stieg zeitweise über die Marke von 27.000 US-Dollar. Damit nähert er sich dem Neunmonatshoch aus dem Juni 2022. Auch andere Kryptowerte wie Ether legten am Ende einer turbulenten Woche zu. Der Marktwert aller knapp 23 000 Cyberwährungen betrug etwa 1,12 Billionen Dollar. Seit Jahresbeginn hat Bitcoin mehr als 50 Prozent zugelegt.