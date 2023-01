Auch bei Ether ging es deutlich bergauf. Die Digitalwährung legte zuletzt knapp 3 Prozent auf 1458 Dollar zu.

Die Erholung am Kryptomarkt vollzieht sich parallel zu der Erholung an den weltweiten Aktienmärkten. Mit steigenden Kursen kehrt auch die Risikolust der Anleger zurück: Dies macht sich am Kryptomarkt nach dem tiefen Sturz des Vorjahres besonders bemerkbar. Während der deutsche Leitindex Dax seit 1. Januar rund 8 Prozent zugelegt hat, summieren sich die Gewinne beim Bitcoin bereits auf mehr als 25 Prozent.