"Greife nie in ein fallendes Messer", lautet ein Börsenbonmot. Dennoch lässt sich bei abstürzenden Kursen an den Börsen gutes Geld verdienen. Selbst bei Krypto-Anlagen wie Bitcoin und Co, die zuletzt einen panikartigen Ausverkauf erlebten und längst unter Beobachtung der US-Börsenaufsicht SEC stehen. Während sich im jüngsten Krypto-Crash Billionen Dollar in Luft auflösten, gelang es offenbar einigen computergesteuerten Hedgefonds, durch Wetten auf fallende Kurse von den Turbulenzen zu profitieren.