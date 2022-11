In den vergangenen Jahren habe das Unternehmen extrem schnell wachsen müssen, um mit dem Boom mitzuhalten. Mit den Kürzungen, so Powell, schrumpfe die Belegschaftsgröße nun auf das Niveau von vor zwölf Monaten.

Der umstrittene CEO selbst hatte erst im September seinen Rückzug angekündigt. Er will für seinen Chief Operating Officer David Ripley Platz machen, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Zuvor hatte es massive Kritik an Powell und der Unternehmenskultur gegeben. Er selbst propagiert eine libertäre Sicht auf die Welt, in Medien war er auch als "Anti-Woke-CEO" bezeichnet worden. Wem unter den Mitarbeitenden das nicht passe, erklärte er schon im Sommer, der könne gehen.