Klarna wickelt die Zahlungen für Online-Käufe bei Handelspartnern ab. Kunden können innerhalb einer kürzeren Frist den ganzen Betrag zahlen oder mit längeren Fristen in Raten nach dem Motto "Jetzt kaufen, später bezahlen". 2022 verschlechterten sich allerdings die Geschäftsbedingungen, da die steigende Inflation und der Krieg in der Ukraine das Verbrauchervertrauen dämpften, was das Unternehmen zu Personalabbau zwang und seine Bewertung einbrechen ließ.