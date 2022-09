Die TV-Trash-Serie "Keeping up with the Kardashians" hat Kim Kardashian (41) berühmt gemacht. Ruhm, den sie nutzte, um mit Beauty-Firmen wie KKW und Skims ein Milliardenvermögen zu erzielen. Nun wird die allgegenwärtige Unternehmerin mit ihren rund 330 Millionen Instagram-Followern auch noch Finanzinvestorin: Die Private-Equity-Firma "SKKY Partners" soll vor allem in junge Konsumgüter- und Medienunternehmen investieren, wie die "Financial Times" berichtet.