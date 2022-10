Truss kaum noch zu halten

Damit findet sich Großbritannien nicht einmal sechs Wochen nach dem Wechsel in der Downing Street in der nächsten Regierungskrise wieder. Damals trat Truss die Nachfolge von Boris Johnson (58) an, der im Zuge des "Partygate"-Skandals untragbar für seine Partei geworden war.

Inzwischen übte auch US-Präsident Joe Biden (79) Kritik an Truss. Er sei nicht einverstanden gewesen mit dem Ansatz, in Zeiten wie diesen Steuererleichterungen für Superreiche auf den Weg zu bringen. "Ich war nicht der einzige, der dies für einen Fehler hielt."

Hunt: Wir haben einige sehr schwierige Entscheidungen vor uns

Am Wochenende deutete der regierungserfahrene Jeremy Hunt, früher Außen- und Gesundheitsminister, an, Truss' wichtigste Pläne in Steuer- und Haushaltsfragen kräftig umkrempeln zu müssen. "Aber ich möchte ehrlich mit den Leuten sein: Wir haben einige sehr schwierige Entscheidungen vor uns", sagte Hunt am Samstag in seinem ersten Interview in seiner neuen Position bei Sky News. Dabei räumte er auch offen "Fehler" der Truss-Regierung ein. Das Streben nach Wirtschaftswachstum sei zwar richtig, teilte er in einer Erklärung mit. "Aber wir sind zu weit gegangen, zu schnell", erklärte er mit Blick auf die umstrittene Wirtschaftspolitik von Truss. Sein Fokus liege auf Wachstum, das sich auf Stabilität stütze.