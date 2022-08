Alkohol ist out

Der Markt für alkoholische Getränke schrumpft. Das war unvermeidlich aufgrund der alternden Bevölkerung. Die einheimische Bevölkerung begann vor über einem Jahrzehnt zu schrumpfen. So stieg der Anteil der Bürger über 65 Jahre vor acht Jahren auf mehr als ein Viertel des Landes.

Aber auch der Lifestyle der jungen Leute hat sich verändert. Alkohol trinken ist out. Ein Erwachsener in Japan hat laut Steuerbehörde im Steuerjahr 2020 im Durchschnitt 75 Liter konsumiert. Zum Vergleich: im Jahr 1995 waren es 100 Liter. Die Weltgesundheitsorganisation bezifferte 2018 den jährlichen Pro-Kopf-Konsum in Japan – ausgedrückt in reinem Alkohol – auf acht Liter pro Jahr, mehr als in China mit 7,2 Litern, aber weniger als in Großbritannien mit 11,4 Litern.