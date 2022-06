JPMorgan-Chef warnt Jamie Dimon sieht "Hurrikan" auf US-Wirtschaft zukommen

Verlieren die US-Amerikaner an Kaufkraft oder schlittern geradewegs in die Rezession, ist dies willkommene Munition für die Republikaner. Sie werfen Biden vor, mit milliardenschweren Hilfspaketen für die Wirtschaft in der Corona-Pandemie die Inflation befeuert zu haben. Demokraten verweisen umgekehrt darauf, dass Biden genau damit eine lange und tiefe Rezession in den USA abgewendet habe.