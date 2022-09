Das US-Geldhaus J.P. Morgan will offenbar in Deutschland expandieren und sucht deshalb Beschäftigte mit Expertise im Retail Banking. Das legen rund 80 Stellenausschreibungen nahe, mit denen der US-Marktführer derzeit um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin und Frankfurt wirbt. Die Bank sucht etwa einen Compliance Officer in Berlin, der die "internationale Verbraucher-Expansion in Deutschland" unterstützen soll. Für andere Jobs wird Expertise im Bereich Privatkundeneinlagen, Verbraucherkredite oder Digital Banking verlangt. "Die in Berlin von JPMorgan ausgeschriebenen Stellen sprechen ganz klar für eine Wachstumsstrategie im Bereich Retail Banking", sagt Nils Wilm, Recruiting-Berater für die Bankenbranche in Frankfurt.