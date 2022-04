Wer nach einem klaren Indikator für die Unterschiede in der Geldpolitik zwischen der Euro-Zone auf der einen Seite und den USA auf der anderen sucht, wird am Devisenmarkt fündig: Dort bevorzugen Investoren seit Monaten den Dollar gegenüber dem Euro. Kostete ein Euro vor knapp einem Jahr noch etwa 1,25 Dollar, so sind es gegenwärtig nur noch etwa 1,08 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung hat damit gegenüber der US-Devise binnen Monaten mehr als 13 Prozent an Wert verloren. Das ist die Quittung, die Investoren der Europäischen Zentralbank (EZB) für ihre zögerliche Haltung gegenüber der stark gestiegenen Inflation geben.

Zur Erinnerung: Das Comeback der Wirtschaft aus dem Corona-Tal, verschiedene Lieferengpässe, hohe Energiepreise sowie zuletzt der Krieg in der Ukraine haben die Preisentwicklung in vielen Ländern enorm angeheizt. In der Euro-Zone ist die Inflation vor dem Hintergrund bereits auf 7,5 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit Bestehen des Euro. In den USA betrug die Inflationsrate zuletzt sogar 8,5 Prozent, so viel wie seit mehr als 40 Jahren nicht.

Aufgabe von Notenbanken wie der EZB oder der US-amerikanischen Fed ist es vor allem, für Preisstabilität zu sorgen. 2 Prozent Inflation, weniger sollte es auf lange Sicht möglichst nicht sein – aber auch nicht mehr.

Bild vergrößern Zögerlich: EZB-Präsidentin Christine Lagarde Foto: Daniel Roland / dpa

Umdenken in Frankfurt Auf den Ausbruch der Inflation in den vergangenen Monaten reagierten die Zentralbanker jedoch höchst unterschiedlich. EZB-Präsidentin Christine Lagarde (66) stellt das Problem seit Monaten als ein zum Großteil vorübergehendes dar, das sich weitgehend selbst lösen werde. Erst in den vergangenen Wochen waren aus Frankfurt Signale zu erkennen, die auf ein allmähliches Umdenken hindeuten.

Ganz anders dagegen tickt die US-Notenbank Fed: Deren Chef Jerome Powell (69) machte seine Bereitschaft, Maßnahmen gegen die Inflation ergreifen zu wollen, bereits frühzeitig deutlich. Während bei der EZB noch kaum jemand das Wort Zinserhöhung in den Mund nehmen mag, hat die Fed bereits im März mit einem ersten Zinsschritt einen Zyklus steigender Zinsen begonnen. Eine Folge der unterschiedlichen Geldpolitik ist ein deutliches Zinsgefälle auf den Finanzmärkten: Bringt etwa die deutsche Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren gegenwärtig eine Rendite von etwa 0,3 Prozent, so sind es beim vergleichbaren US-Papier bei gleicher Laufzeit beinahe zwei Prozent. Investoren bevorzugen vor dem Hintergrund seit Monaten den Dollar-Raum, was sich in der eingangs beschriebenen Wertentwicklung zwischen Euro und Dollar widerspiegelt.

Bild vergrößern Entschieden: Fed-Chef Jerome Powell Foto: TOM WILLIAMS / AFP

Wie wird es nun mit den Zinsen und dem Wechselkurs zwischen Euro und Dollar weitergehen? Vor allem die EZB gerät nach Ansicht von Beobachtern zunehmend unter Druck, ihren Kurs zu ändern und aktiver gegen die Preisanstiege vorzugehen. Deutsche-Bank-Vize-Chef Karl von Rohr (56) etwa sagte in diesen Tagen, die Inflationsrate könne im Extremfall in den zweistelligen Bereich steigen. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Inflationsraten bekommen könnten, wie wir sie seit den Siebzigerjahren nicht mehr gesehen haben", so der Bankvorstand gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" . Zinserhöhungen von Seiten der EZB seien daher "dringend erforderlich", "damit die Inflationserwartungen sich nicht auf hohem Niveau verfestigen".

Dabei kommt der Wechselkursentwicklung besondere Bedeutung zu. Denn der immer schwächere Euro ist nicht nur eine Folge der Zurückhaltung von Christine Lagarde und Kollegen. Durch den Verfall des Wertes der Gemeinschaftswährung verschärft sich vielmehr das Problem der Inflation zusätzlich, weil importierte Waren im Euro-Raum teurer werden. Mit jedem Tag, den die EZB auf Maßnahmen gegen die Inflation verzichtet, trägt sie also selbst zum steigenden Handlungsdruck bei, der auf ihr lastet. Schwacher Euro treibt Inflation an Der Blick auf den Euro-Dollar-Wechselkurs dürfte den EZB-Rat zusehends beunruhigen, schreibt auch Ann-Katrin Petersen, Kapitalmarktstrategin beim Investmentriesen Blackrock. Ein immer schwächerer Euro erhöhe die Importpreise für die Eurozonen-Wirtschaft zu einer Unzeit. Petersen hält es in einer aktuellen Markteinschätzung daher für "gut möglich", dass die EZB-Kommunikation zumindest in Teilen indirekt auch auf eine Stabilisierung des Wechselkurses ausgerichtet ist.

Zuletzt äußerte sich die EZB-Spitze nach ihrer Sitzung am Gründonnerstag zu ihren Absichten. Dabei blieb Notenbank-Präsidentin Lagarde allerdings erneut vage. Die milliardenschweren Anleihenkäufe würden "sehr wahrscheinlich" im Sommer enden, sagte sie. In einem zweiten Schritt solle dann die Nullzins-Ära auslaufen. Wie viel Zeit nach dem Aus für die Käufe genau vergehen wird, ließ Lagarde jedoch offen: Dies könne eine Woche oder auch mehrere Monate bedeuten. Das heißt im Klartext: Von Seiten der EZB gibt es auch weiterhin kein striktes Vorgehen gegen das steigende Preisniveau. "Nach wie vor sieht es nicht danach aus, dass die EZB zu einer ernsten Inflationsbekämpfung übergehen wird", sagt Ökonom Alexander Krüger von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. Stattdessen stehe lediglich "Leitzinskosmetik" bevor. Auch Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer mahnt, die Inflationserwartungen und damit auch die Inflation selbst könnten bei einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung weiter steigen.

Bild vergrößern Besorgt: Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer Foto: Commerzbank

Ganz anders dagegen agiert die Fed in den USA. Chef-Stratege Jerome Powell lässt keine Gelegenheit aus, seine Entschiedenheit im Kampf gegen die Inflation zu bekräftigen. Erst Anfang April ließ Powell erkennen, dass die Fed ihre Geldpolitik schneller straffen will als bislang angenommen. Auch weitere Zinsschritte stellte Powell erneut in Aussicht. Die Fed hatte auf der Sitzung am 16. März erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ihren Leitzins angehoben. Der Zinssatz stieg um 0,25 Prozentpunkte und liegt jetzt in der Spanne von 0,25 bis 0,5 Prozent. Einiges spricht dafür, dass es vergleichsweise rasant weiter aufwärtsgehen wird. Neben den Energiepreisen sind es in den USA auch die Wohnungsmieten, die das gesamte Preisniveau in die Höhe treiben. Zudem kommt starker Inflationsdruck vom US-Jobmarkt. Die Konjunktur in den Vereinigten Staaten läuft auf Hochtouren, Arbeitskräfte werden knapp. Laut Andreas A. Busch, Ökonom beim Investmenthaus Bantleon, ist der Nachfrageüberhang nach Arbeiterinnen und Arbeitern in den USA gegenwärtig so groß wie in den vergangenen 70 Jahren nicht. Die Gefahr einer sich beschleunigenden Lohn-Preis-Spirale nimmt entsprechend zu, schreibt Busch in einer aktuellen Einschätzung. Bremsen ohne Abzuwürgen Das Problem: Um diese Entwicklung zu bremsen, muss die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen und auf diese Weise Liquidität aus der Wirtschaft nehmen. Dabei besteht jedoch stets die Gefahr, dass die Fed zu stark ins Geschehen eingreift und das Wirtschaftswachstum nicht nur bremst, sondern komplett abwürgt. Im schlimmsten Fall droht dann eine Rezession.