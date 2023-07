Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede in den einzelnen Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen erhöhten sich die Verbraucherpreise nur noch um 5,8 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 6,2 Prozent im Juni. In Baden-Württemberg (6,8 Prozent), Bayern (6,1 Prozent) und Sachsen (6,7 Prozent) ließ der Preisdruck ebenfalls nach. In Brandenburg (6,7 Prozent) und Hessen (6,1 Prozent) blieb die Inflationsrate dagegen unverändert.