Die hochschießende Inflation in Deutschland und in der Euro-Zone macht aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel (55) baldige Zinserhöhungen der EZB erforderlich. "Die Zahlen sprechen ihre eigene Sprache", sagte Nagel am Mittwoch in Washington. Die Inflation in der Euro-Zone war im März auf ein Rekordhoch von 7,5 Prozent geklettert und liegt damit deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent. "Insofern ist die Geldpolitik gefordert", sagte Nagel. Anfang des dritten Quartals – also im Juli – könne mit einer ersten Zinsanhebung gerechnet werden. Dann seien die Anleihenkäufe der EZB vermutlich abgeschlossen.