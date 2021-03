Teure Nahrungsmittel, teures Öl Inflation in Deutschland steigt auf höchsten Stand seit einem Jahr

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Februar so stark gestiegen wie seit einem Jahr nicht mehr. Die Inflation dürfte im Jahresverlauf über die 2-Prozent-Marke steigen - und Deutschland damit den Teuerungs-Spitzenplatz in der Euro-Zone erreichen.