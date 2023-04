Die EZB muss aus Sicht von Chefvolkswirt Philip Lane (53) aufgrund der Konjunkturdaten auf ihrer Zinssitzung Anfang Mai erneut die Zinsen nach oben setzen. Das wäre die siebte Zinserhöhung in Folge, seit die Euro-Währungshüter im Juli 2022 die Zinswende eingeleitet hat. "Für unsere nächste Ratssitzung am 4. Mai deuten die aktuellen Daten darauf hin, dass wir die Zinsen wieder anheben sollten", sagte Lane in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der französischen Tageszeitung "Le Monde". "Dies ist immer noch nicht der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören." Seine Direktoriumskollegin Isabel Schnabel (51) hatte am Montag gesagt, auch ein kräftiger Schritt um 0,50 Prozentpunkte sei nicht vom Tisch auf dem Treffen am 4. Mai.