Die EZB hatte am Donnerstag bei ihrer ersten Zinserhöhung seit elf Jahren den Leitzins von 0 auf 0,50 Prozent heraufgesetzt. Die Aufgabe der EZB ist es, die Rekordinflation in der Eurozone einzudämmen, die bereits mehr als das Vierfache des Zwei-Prozent-Ziels beträgt. In Lettland, wo Kazaks die Zentralbank leitet, liegt die Preissteigerungsrate bei fast 20 Prozent.