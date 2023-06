Wir erinnern uns: Durch die weltweiten Lockdowns fehlte es auf einmal an Computerchips, Transportkapazitäten, Medikamenten und Lebensmitteln. Der Krieg in der Ukraine führte zu Engpässen bei Weizen, Erdgas und Sonnenblumenöl. Während bei "normalen" Schocks einige wenige Güter oder Dienstleistungen betroffen sind und die Preisanstiege die Nachfrage umlenken, sodass sich die Lage wieder beruhigt, gab es plötzlich einen Mangel an Material und Personal in nahezu allen Sektoren. Natürlich wären die Marktmechanismen fähig, auch hier wieder für ein Gleichgewicht zu sorgen. Es würde nur sehr lange dauern, für viele Menschen zu lange. Um es mit dem altehrwürdigen Ökonomen John Maynard Keynes zu sagen: "In the long run we are all dead."