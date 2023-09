Wegen Inflation Spareinlagen der Europäer schmelzen dahin

Die Einlagen der privaten Haushalte in der Eurozone haben von Anfang 2022 bis April 2023 durchschnittlich rund elf Prozent an Kaufkraft eingebüßt, heißt es in einem Schreiben von Mairead McGuinness, EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen. Als Grund nennt die Irin »pandemiebedingte Lieferengpässe« und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine , der »die Lieferketten in wichtigen Sektoren zusätzlich beeinträchtigte« und zu höheren Energiekosten geführt habe. Zwar gehe die Inflation seit Ende 2022 zurück, liege aber immer noch über den Sparzinsen auf Bankeinlagen – weshalb deren Kaufkraft weiter schrumpft.