Historischer Höchstwert Volkswirte sehen gefühlte Inflation bei 18 Prozent

Die offizielle Teuerungsrate lag im Mai mit 7,9 Prozent so hoch wie seit dem Winter 1973/74 nicht mehr. Den Inflationswert für Juni will das Statistische Bundesamt am Mittwoch bekannt geben.

Die sehr hohe gefühlte Inflation hemme die Konjunktur, sagte Kater weiter. Das Konsumentenvertrauen in Deutschland befinde sich infolgedessen bereits auf einem historischen Tiefpunkt.

Sparquote sinkt bereits

Tatsächlich hatte das Marktforschungsinstitut GfK am Dienstag neue Zahlen zur Konsumstimmung veröffentlicht. Demnach haben der Ukraine-Krieg und die hohen Preise die Stimmung in Deutschland auf ein Rekordtief fallen lassen. Das Barometer der Nürnberger Marktforscher signalisiert für Juli einen Rückgang um 1,2 Zähler auf minus 27,4 Punkte und damit auf den niedrigsten Wert seit Beginn der gesamtdeutschen Umfrage 1991.