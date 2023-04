Immobilienmarkt-Analyse Wohnungsmieten steigen vor allem in Großstädten weiter

Die Mieten in Deutschland ziehen einer Studie zufolge auch zu Jahresanfang spürbar an. Bundesweit stiegen die Angebotsmieten zwischen Januar und März binnen Jahresfrist um 7,4 Prozent für Bestandswohnungen und um 7,7 Prozent für Neubau-Mietwohnungen, wie die Immobilien-Plattform ImmoScout24 am Donnerstag mitteilte. Wohnungssuchende seien vor allem in den sieben größten Metropolen betroffen. Denn neben stark steigenden Angebotsmieten sei hier die Nachfrage und damit die Konkurrenz bei der Suche nach einer Mietwohnung besonders hoch. In der Folge suchten Menschen auch verstärkt im Speckgürtel von größeren Städten nach einer neuen Bleibe.