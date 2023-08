Trotz der Zinserhöhungen der EZB sind laut Berechnungen der Bundesbank die Immobilienpreise in Deutschland im vergangenen Jahr kaum zurückgegangen. "Das liegt daran, dass die Preise noch bis Mitte 2022 kräftig gestiegen waren", erläuterte die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Danach seien sie zwar gesunken. Doch zum Jahresende 2022 hätten die Immobilienpreise immer noch nahe am Jahresendniveau 2021 gelegen. Laut Bundesbank waren Wohnimmobilien im vergangenen Jahr wie schon 2021 zwischen 20 und 30 Prozent überbewertet.