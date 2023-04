Zinswende schockt Immobilienbranche Patrizia-Gründer Wolfgang Egger – einmal Milliardär und zurück

In diesen Tagen nun bebt der Immobiliensektor so richtig. Die Werte fast aller börsennotierter Wohnungs- und Immobilienfirmen sinken. Was also sagt einer der exponiertesten deutschen Immobilienunternehmer zur aktuellen Lage?

Firmengründung mit 19

Anfragen des manager magazins blockt Egger ab: kein Interview, kein kurzes Telefonat. Nicht einmal schriftlich will der Patrizia-Chef antworten. Das sei nun mal so seine Art, sagt ein Unternehmenssprecher. Egger äußere sich nur sehr selten in den Medien und gebe so gut wie nie Interviews. Die Fragen des manager magazins beantwortet der Sprecher zwar ausführlich per Mail. Darin steht aber noch einmal in Fettschrift, dass es sich um "keine Antworten unseres CEO" handelt. Und zur Sicherheit: "Als solche dürfen Sie diese auch nicht in Zitate oder indirekte Zitate für unseren CEO umwandeln."