Sebastian Steinau ist seit sechs Jahren als Makler für Luxus-Wohnimmobilien in New York tätig. Steinau arbeitet bei der Corcoran Group, einem der führenden Maklerunternehmen der Stadt mit eigenen Angaben zufolge mehr als 3100 Verkaufspartnern in rund 30 Büros im Raum New York sowie in Süd-Florida. Die Corcoran Group mitsamt angeschlossenen Maklern bringt es nach eigenen Angaben auf ein jährliches Immobilien-Transaktionsvolumen von mehr als sechs Milliarden Dollar.