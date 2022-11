Die Klage vor Gericht offenbart dabei nur die Spitze des Chaos bei Corestate. Schon seit Wochen soll der angeschlagene Konzern in Verhandlungen um eine im November sowie eine im April auslaufende Anleihe stecken. Bisher sei noch kein Cent zurückgezahlt worden, heißt es. Dabei läuft die erste Anleihe in Höhe von 200 Millionen Euro bereits am 28. dieses Monats aus. Die zweite Anleihe endet am 15. April und beläuft sich auf 300 Millionen Euro.