Mit Blick auf die jüngste Immobilienpreisentwicklung in Deutschland wirkt die Meldung ein wenig wie aus der Zeit gefallen: Fachleute rechnen einer Umfrage zufolge weltweit mit kräftig steigenden Immobilienpreisen. Die Preise dürften global in den nächsten zehn Jahren im Mittel um jährlich 9 Prozent steigen, teilen das Ifo-Institut und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik am Montag gemeinsam mit. Grundlage ist eine vierteljährlich durchgeführte Umfrage.