Corona lässt Immobilienmarkt kalt Häuser und Wohnungen werden trotz Krise immer teurer

Schon Jahre vor der Corona-Krise begann in Deutschland ein Boom am Immobilienmarkt, der die Preise für Wohnungen und Häuser in die Höhe trieb. Inzwischen ist klar: Die Corona-Krise hat diese Entwicklung bislang nicht gestoppt.