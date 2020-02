Warum der Euro die Hauspreise in München in die Höhe treibt

Die Münchner lieben ihren Monaco Franze, die Hauptfigur einer Kultserie aus den 1980er Jahren. Bei dem Kriminalkommissar mit brennendem Interesse am weiblichen Geschlecht wird aus einer dienstlichen Fahndung meist eine Suche nach jungen Frauen. Sein Leitspruch "A bisserl was geht immer" wurde zum Motto einer ganzen Generation von Münchnern, auch wenn selbst die besten Lebemänner der Stadt Monacos Pensum höchstens während der Oktoberfestzeit schaffen.

Laut einer Studie der UBS ist die Gefahr einer Immobilienblase in keiner Stadt weltweit so groß wie in München. Insgesamt haben die Analysten 24 Metropolen bewertet, München liegt dabei auf dem Spitzenplatz - vor Toronto und Hongkong. Der Hauptgrund für die Preisexplosion ist den Experten zufolge der Niedrigzins der Europäischen Zentralbank, der Investoren immer stärker in den Immobilienmarkt treibt. Aber die Zinsen sind auch in Berlin, Hamburg oder Frankfurt niedrig. Warum sind die Preise in München trotzdem so viel höher als im Rest des Landes?

Von der Schlafstadt zur Boomtown

Alexis Eisenhofer financial.com

Den Boom Münchens habe ich aus der Binnenperspektive erlebt. Ich bin im Münchner Vorort Grünwald aufgewachsen und lebe heute in München-Harlaching (unser Sohn heißt natürlich Franz). München ist in den 1960er Jahren stark gewachsen, vor allem aufgrund der vielen Gastarbeiter kletterte die Einwohnerzahl von rund einer Million auf 1,33 Millionen. Der Geburtenrückgang und das vorläufige Ende des Zuzugs schickten die Stadt dann bis Ende des vergangenen Jahrhunderts in einen Winterschlaf, die Zahl der Münchner schrumpfte wieder auf 1,19 Millionen.

Ich erinnere mich gut daran, dass München damals nicht mehr angesagt war. Viele Freunde zogen in andere Städte. Heute sind sie alle wieder da. Doch woher kam der Sinneswandel?

Fragt man die Leute, warum München so schön ist, werden immer zuerst die Berge genannt. Aber die sind ja nicht erst ab dem Jahr 2000 gewachsen. Der eigentliche Grund für den sagenhaften Aufstieg Münchens ist die Einführung des Euro. Seit es die neue Währung gibt, ist die Einwohnerzahl um knapp ein Viertel auf inzwischen 1,47 Millionen Menschen emporgeschnellt. Aber warum?

Wirtschaftskraft und Fluchtgeld

Bei Einführung der Gemeinschaftswährung lag der monatliche Exportüberschuss Deutschlands bei etwa einer halben Milliarde Euro. Weil seit zwei Jahrzehnten keine D-Mark mehr aufwerten und den Leistungsbilanzsaldo drücken kann, ist dieser Wert auf knapp 25 Milliarden Euro angestiegen - also um den Faktor 50! Historisch bedingt war München immer schon die Stadt der Großunternehmen, aktuell sind acht von 30 DAX-Konzernen hier angesiedelt. Diese Großunternehmen haben einen hohen Exportanteil, weswegen ihnen die Subventionierung der Exportwirtschaft durch die europäische Währung besonders in die Karten spielt. Sie stellen ständig neue Mitarbeiter ein, die sie immer besser bezahlen.