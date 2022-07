Gründe für nachhaltiges Bauen gibt es zudem genug: Immobilien gehören zu den großen Belastungsfaktoren beim Thema Klimawandel. Der Immobilienverband ZIA etwa schreibt in einer Broschüre zum Klimaschutz , das Gebäude in Deutschland etwa 30 Prozent der CO2-Emissionen verursachen. Dabei geht es um Gewerbeimmobilien ebenso wie Wohnhäuser. 19,2 Millionen Wohngebäude zählt der ZIA in Deutschland. Mit einer beheizten Nettogrundfläche von 3,8 Milliarden Quadratmetern haben sie nach Angaben des Verbandes einen Anteil von 22 Prozent am hiesigen Energieverbrauch.

Viele Privatleute wollen diesen Energieverbrauch in ihren Objekten senken. Und Banken bieten dafür mitunter spezielle Finanzierungen an. Die Commerzbank etwa oder die Münchener Hypothekenbank gehören zu den Instituten, die die "grüne Baufinanzierung" im Angebot haben. Auch die Umweltbank in Nürnberg, die sich explizit als nachhaltiges Geldhaus positioniert, macht solche Offerten.

Die Umweltbank finanziere bereits seit 25 Jahren nachhaltige Immobilienprojekte, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Das Spektrum reiche vom Eigenheim und Baugemeinschaften über Genossenschaftsanteile bis hin zu Gewerbebauten. Dabei prüft die Bank nach eigenen Angaben jedes Bauvorhaben nicht nur auf seine Wirtschaftlichkeit, sondern auch nach ökologischen und sozialen Kriterien. Das Ergebnis fließe in das hauseigene "Umweltrating" ein, mit dem die ökologische Bonitätsklasse jedes angefragten Projekts ermittelt werde.

Gute Recherche hilft

"Das Erreichen einer von drei Bonitätsklassen ist Voraussetzung für eine Finanzierungszusage", so der Sprecher zum Vorgehen der Umweltbank. "Auf Basis dieser Bonitätsklassen legen wir die individuellen Kreditkonditionen für das jeweilige Bauvorhaben fest." Dabei gelte grundsätzlich: Je nachhaltiger das Bauprojekt, desto günstiger seien die Konditionen.

Bei der GLS Bank in Bochum, die ebenfalls auf Nachhaltigkeit achtet, war die Nachfrage nach Finanzierungen zuletzt so groß, dass das Unternehmen im Juni zwei Wochen lang keine neuen Anfragen annahm. Bis vor einem Monat habe es auch bei dem Institut bessere Konditionen bei nachhaltigem Bauen gegeben, teilt eine Sprecherin mit. Momentan sei das allerdings wegen eines Veränderungsprozesses nicht der Fall. Hintergrund, so die Sprecherin, sei die momentane Zinsunsicherheit und die Zinsschwankungen.