Der Immobilienkonzern LEG hat im zweiten Quartal einen Milliardenverlust gemacht. Unter dem Strich fiel wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios ein Minus von 1,1 Milliarden Euro an, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. Ein Jahr zuvor hatte LEG Immobilien noch einen Gewinn von 906 Millionen Euro ausgewiesen. Das Unternehmen hat den Wert seines Immobilienportfolios, wie bereits angekündigt, im Vergleich zum Jahresanfang um gut 7 Prozent abgewertet. Vor wenigen Tagen erst hatte Vonovia einen Milliardenverlust für das abgelaufene zweite Quartal berichtet. Auch bei Deutschlands größtem Immobilienkonzern drückten Abschreibungen in Milliardenhöhe das Ergebnis in den tiefroten Bereich.