Das sei gemessen an der deutschen Bevölkerung lediglich eine kleine Gruppe am Wohnimmobilienmarkt, aber ein bedeutender Teil der Senioren mit Wohneigentum, so Kirchhoff. "Da eigengenutztes Wohneigentum und Wohneigentum, das länger als zehn Jahre im Besitz des Erblassers war, unter bestimmten Umständen steuerfrei vererbt werden kann, betrifft das Thema trotzdem eine relativ kleine Personengruppe", sagt er.

Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, wie stark die Immobilienpreise in Deutschland in den vergangenen Jahren vielerorts gestiegen sind. Selbst einfache Doppelhaushälften werden in vielen Lagen inzwischen zu Preisen weit jenseits der 400.000 Euro gehandelt.