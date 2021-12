Häuser und Wohnungen Immobilienpreise steigen im Rekordtempo

Im zweiten Quartal dieses Jahres verzeichneten Statistiker bereits einen Rekordanstieg der Wohnimmobilienpreise in Deutschland – doch dieser wurde von Juli bis September noch einmal übertroffen. Auch in ländlichen Gebieten ziehen die Preise inzwischen stark an.