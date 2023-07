Nach einer Studie von McKinsey werden mobiles Arbeiten und Homeoffice die Arbeitswelt auch in der Zeit nach der Pandemie prägen – mit erheblichen Konsequenzen für Büroimmobilien in größeren Städten. So habe sich durch das hybride Arbeiten die Anwesenheit in Büros um 30 Prozent gegenüber der Zeit vor der Pandemie verringert. Dies drücke den Bedarf erheblich und damit den Wert von Bürogebäuden in neun ausgesuchten Metropolen weltweit bis zum Jahr 2030 um etwa 800 Milliarden Dollar, lautet das zentrale Ergebnis einer Modellrechnung, über die Bloomberg berichtet .