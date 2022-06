Trendwende Sinkende Nachfrage nach Luxusimmobilien

In Düsseldorf ging die Nachfrage, gemessen in Kontaktanfragen pro Woche, laut Immoscout24 im Schnitt um 73 Prozent, in Köln um 46 Prozent, in Frankfurt am Main um 44 Prozent und in Hamburg um 26 Prozent zurück. Berlin und München bildeten die einzigen Ausnahmen. In der Bundeshauptstadt habe die Nachfrage mit knapp 12 Prozent leicht zugelegt, wohingegen sich die Nachfrage in München fast verdoppelt habe.