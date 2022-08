Die Zeit der Corona-Pandemie wurde in weiten Teilen Deutschlands als Krise wahrgenommen – aber nicht auf dem Sylter Immobilienmarkt. Dort schoss die Nachfrage in die Höhe, und die Preise für Eigentumswohnungen und Reetdachhäuser, seit geraumer Zeit ohnehin auf hohem Niveau, zogen noch einmal kräftig an.