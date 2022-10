Es erfordert allerdings die Bereitschaft, auf einen Schlag einen sehr umfangreichen Modernisierungsansatz in Angriff zu nehmen, was für viele Immobilienbesitzer abschreckend sein dürfte.

Das ist richtig. Aber insbesondere die großen Wohnungsbaugesellschaften haben in den vergangenen Jahren für diese Zwecke Rücklagen gebildet. Es ist also nicht so, dass dort die Mittel fehlen würden. Firmen können dabei schließlich versuchen, eine Art Schneeball in Gang zu setzen, denn sie erzielen nach der Modernisierung zusätzliche Rückflüsse, die sie bislang nicht haben. Auf der anderen Seite zeigen Gespräche mit Banken, dass sie solche Konzepte sehr spannend finden und gerne finanzieren.

Aber wie ist es mit dem klassischen Einfamilienhausbesitzer, der sein Objekt ebenfalls sanieren möchte, kann sich Ihr Ansatz für den auch rechnen?

Da ist die Rechnung tatsächlich anders. Es funktioniert zwar, aber die Amortisationszeiten sind deutlich länger. Das liegt vor allem daran, dass der Verkauf des Stroms an einen Mieter nicht in Frage kommt. Die Refinanzierung entsteht also ausschließlich durch die Vermeidung alternativer Kosten, die zuvor bestanden, beispielsweise für teures Gas. Die Refinanzierung dauert also länger.

Von welchen Zeiträumen sprechen Sie da?

Da sind wir in Zeiträumen von 20 bis 25 Jahren.