»Das Verlustpotenzial ist erheblich«, sagt Studienautor Bernd Leutner gegenüber dem SPIEGEL. Die Anbieter hätten sich in ihren Verträgen den größten Teil der erzielbaren Erträge gesichert. Kunden oder ihre Erben könnten laut Leutner am Vertragsende »eine böse Überraschung« erleben: Die Teilverkaufsfirmen sichern sich gegen fallende Preise ab – mit einer Vertragsklausel, die ihnen bei einem Weiterverkauf einen Mindestgewinn in Höhe von bis zu 17 Prozent garantiert. Zudem fällt beim Verkauf der Immobilie mitunter ein sogenanntes Durchführungsentgelt an.