Folgen des Zinsanstiegs Europas Immobilienfirmen vor Notverkäufen und Jobabbau

390 Milliarden Euro an Krediten werden in Europas Immobilienbranche in diesem Jahr fällig – da kann der Zinsanstieg schmerzhaft werden. Experten erwarten vermehrt Notverkäufe, Firmen befürchten Stellenstreichungen.