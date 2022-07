Der Baukonzern Hochtief bekommt einen neuen Unternehmenschef. Der Aufsichtsrat habe in seiner heutigen Sitzung Juan Santamaría Cases (44) einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden von Hochtief gewählt, teilte der SDax-Konzern am Dienstag in Essen mit. In spanischen Medien war schon seit Monaten über einen Stabswechsel an der Hochtief-Spitze spekuliert worden.