Es ist Potsdams feinste Ecke: der Heilige See - ein lauer Abend auf der Terrasse gegenüber das Marmorpalais, links die Gotische Bibliothek, rechts, hinten den Bäumen, liegt Schloss Cecilienhof, in das der Hohenzollern-Chef Georg Prinz von Preußen, Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, gern einziehen würde. Wer Geld hat, wohnt hier, Herbert Grönemeyer baut. Günther Jauch, Westberliner, 63, kam nach der Wende und zählt wie SAP-Gründer Plattner zu den wichtigsten Mäzenen der Stadt.

In der Friedenskirche hat der Moderator geheiratet, das Deckenmosaik bezahlt, dann eine Million für die Sanierung der Neptungrotte im Schlosspark gespendet, das letzte Werk des Architekten des Alten Fritz, Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff. Nun eröffnet Jauch am 25. September, er wohnt ganz in der Nähe, eine DDR-Ikone: die Villa Kellermann - mit Tim Raue, dem besten deutschen Koch (Nr. 40) auf der Liste der World's 50 Best Restaurants. Aber elitär soll es nicht sein. Alle sollen hier essen können, wünschte sich Jauch.

Vorspeisen, Desserts kosten 9 bis 19 Euro, Hauptgänge 19 bis 28 Euro. Es gibt Eintopf "Pichelsteiner Art", Raues Königsberger Klopse, die Barack Obama schmeckten, Makrele Hausfrauenart, Rindertatarstulle, Bienenstich. Manches kennt man aus "La Soupe Populaire", Hans Georg Näders früherem Tim-Raue-Restaurant in der Bötzowbrauerei, auch die Gastgeberin, Patricia Liebscher. "Tolles in Trümmern" ist nicht mehr das Motto. Früher hing der Soldatenkönig von Andy Warhol bei den Jauchs, heute an der Wand des Salons "Alter Fritz". Ein warmer Raum: Stuck, Parkett, rote und olivgrüne Sofas, Teppich, goldene Lampen.

"Klopse am See", schrieb der Tagesspiegel über die neue preußische Küche zu moderaten Preisen. Das Menü "Der gedeckte Tisch" (mit Käsekuchen, Schokopudding oder Bienenstich) kostet 56 Euro. Untypisch für Raue, der es nicht leiden kann, wenn ihm jemand erklärt, was er essen soll: Vegan-Vegetarisches steht auf der Karte. Er ernährt sich selbst so, ein, zwei Tage pro Woche inzwischen, serviert mit Küchenchef Christopher Wecker aber auch Entenleberterrine Sanssouci, später "Schweinerei" im Kupfertopf, die man nur löffeln muss: butterweiches Gulasch zum Süßkartoffelpüree mit Kreuzkümmel und roter Paprika.

"Irgendwen werde ich immer enttäuschen"

Hier gibt es keine fermentierten Blüten, sondern Klassiker, aber nicht "langweilig", so Tim Raue, in bewährter süßer Schärfe, mit Biss: Eisbein mit Sauerkraut, Ostsee-Kabeljau mit Schmorgurke und Estragon. Rehbuletten aus der Schorfheide, am Wochenende auch Mittagstisch, das Comeback des Sonntagsbratens - kann sich Raue alles vorstellen. Ob's gefällt? "Darum", sagt der Berliner, 45, "habe ich mich noch nie gekümmert."

Scheint der Richtige zu sein für den Ort, wo der Kulturbund der DDR las, vor Stasi-Spitzeln, die erste Disko der DDR ohne Sperrstunde folgte, "Mietzenpalast" hieß sie, weil die schönsten Frauen der Stadt hier tanzten, dann wurde er Rückzugsort der Reichen aus dem Westen. Vor drei Jahren hat es Jauch gekauft, erst hat Raue ihn nur beraten, nun versuchen sie es gemeinsam: auf der Karte stehen Weine vom Gut an der Saar, das Jauchs Oma, Elsa von Othegraven führte, 2010 kaufte er zurück, was seine Familie 1805 in der Nähe von Trier erwarb. Raue, bei den Großeltern aufgewachsen, schwebt ein Tisch vor, wie bei sonntags bei seiner Großmutter: "Anfangs will ich knabbern, dann ein richtiges Gericht und Nachtisch."

Samtig, gemütlich wollte es Raue, plüschig nennt er es. "Wie bei der reichen Großtante, die ich nie hatte", sagt er. "Die hatte schon Knaster, aber jeder war willkommen." Am Montag hat Günther Jauch Nachbarn ringsum eingeladen, Einladungen in die Briefkästen gesteckt, als Dank für das Ertragen des Baulärms. Wie viele kommen werden, weiß er nicht. Draußen sieht man noch Bauzäune, statt Garten braune Erde. Im Blauen Salon mit Blick auf den See aber steht Sekt aus Jauchs Gutskeller, auf die Tapete sind weiße Elefanten gedruckt. "Preußisch Blau ist meine Lieblingsfarbe, ziert nun die Wände im Elefantensalon", sagt Raue.

Dort, da hat sich seine Frau Katharina vom Reiseband des DDR-Schriftstellers Bernd Kellermann, der nie hier lebte, die Villa wurde nur nach ihm benannt, inspirieren lassen. Der große Salon, etwas kühl, ist hellgrün. Lange verfiel die Villa mit der mondänen Freitreppe, dem Garten am Heiligen See, dem feinsten von allen. Eigentlich kann man an solch einem Ort, mit dem alle etwas verbinden, nur alles falsch machen, sagt Jauch. "Die einen wollen eine Disco, die anderen eine Galerie, die dritten ein italienisches Restaurant. Irgendwen werde ich immer enttäuschen."