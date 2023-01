Ein extremer Fall.

Sicher, aber so etwas gibt es auch im Kleinen. Gerade hat uns ein Bestandsmieter angesprochen, der sich von 1800 auf 1300 Quadratmeter verkleinern will. Er sagt, seine Leute arbeiten zum Teil inzwischen mobil, deswegen braucht er nicht mehr so viele Schreibtische. Das wird sich durch den gesamten Bürobestand ziehen. Gut ist allerdings: Wir können uns sukzessive auf diesen Trend einstellen. In dem Beispiel etwa hat uns der Mieter schon jetzt angesprochen, obwohl sein Vertrag noch zwei oder drei Jahre läuft. So können wir gemeinsam eine Lösung finden.

Sie bauen und halten Ihre Objekte ausschließlich in B-Lagen, abseits der Geschäftszentren großer Metropolen also. Vermutlich werden Sie vom Trend zum mobilen Arbeiten daher besonders hart getroffen.

Das ist auch meine Sorge, ja. Wenn Unternehmen ihre Fläche reduzieren, dann senken sie dadurch zwar ihre Kosten. Auf der anderen Seite gehen sie zugleich gern in die besseren Lagen, um attraktiver für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein und wettbewerbsfähiger zu bleiben. Daher könnte der Flächenabbau vor allem Objekte in C- aber auch in B-Lagen treffen. Aber wir müssen abwarten, das wird die Zukunft zeigen. Momentan merken wir es noch nicht.