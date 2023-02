Erdogan räumt Fehler ein

Die Erdbeben könnten die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei beeinflussen, die bis Juni stattfinden sollen und die angesichts knapper Umfragewerte die größte politische Herausforderung für Präsident Recep Tayyip Erdogan (69) in seiner zwei Jahrzehnte dauernden Herrschaft darstellen. Auf einer Pressekonferenz am Montag in Adiyaman, einer der am stärksten von der Bebenkatastrophe betroffenen Provinzen, räumte Erdogan Mängel seiner Regierung bei der Reaktion auf die Katastrophe ein.

Bei einem Besuch in Adiyaman sagte er, man habe aufgrund der großen Zerstörung, der Wetterbedingungen und der Schäden an der Infrastruktur in den ersten Tagen nicht in der "gewünschten Effektivität" arbeiten können. Deswegen bitte er um Vergebung. Er bat zudem "um ein Jahr" Zeit, um "die Wunden des Erdbebens zum Großteil" zu heilen. "Wie jeder Sterbliche können auch wir Fehler, Mängel und Makel haben."