Zu Zeiten niedriger Inflation äußerten sich Mieterverbände auch positiv zu Indexmieten – weil sie langsamer stiegen als die Vergleichsmieten. Ihre Forderung nach einem Verbot wirkt da jetzt etwas opportunistisch.

Nein. Lange Zeit konnte die Inflation als Maßstab für die zulässige Mieterhöhung im Bestand herangezogen werden. Das hat sich angesichts der massiven Inflation geändert. Opportunistisch, wenn damit prinzipienlos meint, wäre es vielmehr, hier nicht gegensteuern.

Zweifelsohne fehlt es an bezahlbarem Wohnraum in vielen Städten. Doch liegt dies vor allem an der viel zu geringen Bautätigkeit, zu wenig Sozialwohnungen und der aktuell hohen Zuwanderung in die Metropolen. Warum adressieren Sie nicht die eigentliche Ursache des Problems, etwa beim Bauministerium oder der Bauwirtschaft?

Das machen wir. Aber nur "bauen, bauen, bauen" allein hilft eben nicht. Daran glaubt mittlerweile auch keiner mehr, der sich mit der Materie ernsthaft befasst. Was wir brauchen, sind bezahlbare Wohnungen. Umfassende Vorschläge für eine Reform des Sozialen Wohnungsbaus liegen auf dem Tisch. Aber dies wird nicht von heute auf morgen dazu führen, das eklatante Loch von 700.000 fehlenden Wohnungen in Deutschland zu stopfen. Deshalb brauchen wir Sofortmaßnahmen, die noch bezahlbare Wohnungen auch bezahlbar halten und die Preistreiberei auf dem Mietmarkt stoppen. Das ist die Aufgabe des sozialen Mietrechts, das keine Bereicherung der einen auf dem Rücken der anderen Seite zulässt.