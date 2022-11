Nun also doch die Wende. Sechs Tage vor Fälligkeit der 200 Millionen Euro schweren Anleihe hat der Corestate-Vorstand rund um CEO Stavros Efremidis "heute einstimmig beschlossen, den Restrukturierungsvorschlag des Ad-hoc Committee (AHC), einer Gruppe großer Anleihegläubiger zu unterstützen", heißt es in der am Dienstagabend veröffentlichten Nachricht des Unternehmens. Wesentlicher Hintergrund der Entscheidung sei die "Absicherung des Unternehmensfortbestands angesichts der verbleibenden Zeit bis zur Gläubigerversammlung am 28. November 2022" gewesen.