S&P schätzt laut "Wall Street Journal" , dass dafür etwa 114 Milliarden Dollar (800 Milliarden Yuan) fehlen. Zwar sprach Peking zuletzt Garantien für Anleihen weniger Bauträger aus, was ihre Anleihen und Aktienkurse stützte. Beobachter sehen darin aber allenfalls ein Rückzugsgefecht, welches das Vertrauen in die Branche nicht wiederherstellen könne.

Vanke China musste IPO-Ziele massiv senken

Mitten in diesem Niedergang überrascht nun der börsennotierte Immobilienentwickler China Vanke mit der Ankündigung, seine Immobilien-Servicegesellschaft Onewo am 29. September in Hongkong an die Börse zu bringen. Der Börsengang der ebenfalls in Shenzhen ansässigen Tochter soll rund 790 Millionen Dollar einspielen und wäre damit der größte in diesem Jahr in Hongkong, wie "Asia Financial" , "Bloomberg" und "Financial Times" am Montag berichten.