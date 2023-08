Immer stärker schlagen die weltweiten Zinserhöhungen auf die Immobilienmärkte durch. In China geht einer der größten Entwickler für Immobilien, Country Garden, in die Knie - mit unabsehbaren Folgen für die gesamte lokale Branche. Ein auf den ersten Blick widersprüchliches Signal kommt aus den USA: Dort kauft sich der wohl erfolgreichste Investor unserer Zeit, Warren Buffett (92), gerade bei zwei Baufirmen ein. Und in Deutschland wirken die großen, börsennotierte Immobilienkonzerne wie Vonovia und TAG Immobilien zwar stabil. Aber auch sie haben mit hohen Verlusten zu kämpfen.