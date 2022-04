Baudarlehen sind in den USA so teuer wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Hypothek mit einem festen Zins stieg in der Woche zum 15. April auf 5,20 Prozent, geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten des Branchenverbandes Mortgage Bankers Association (MBA) hervor. Damit stieg er für das beliebteste US-Wohnungsbaudarlehen binnen einem Jahr um zwei Prozentpunkte. Dies gilt als ein Zeichen dafür, dass die US-Notenbank Fed ihrem Ziel näher kommt, den heiß gelaufenen Immobilienmarkt abzukühlen.