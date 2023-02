Zinsanstieg und Bundesbank-Eingriffe Baufinanzierung bricht dramatisch ein

Angesichts steigender Zinsen und einer zunehmenden Regulierung der Finanzbranche sieht sich die deutsche Immobilienbranche in die Zange genommen. "Der Bausektor ist in den letzten Monaten quasi zum Erliegen gekommen – die Baufinanzierung ebenfalls", konstatierte der Vizepräsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), Jochen Schenk, am Dienstag in Berlin.