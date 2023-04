Angeschlagene Immobilienfirma Adler Group schreibt Milliardenverlust

Mit dem Verkauf weiterer Immobilienportfolien soll Adler weiter entschuldet werden. In den nächsten beiden Jahren will Beaudemoulin Adler "zu einem auf Berlin fokussierten Wohnimmobilienunternehmen entwickeln mit begrenzten Aktivitäten in der Projektentwicklung, welche im Laufe der Zeit abnehmen werden".

Die operativen Ziele habe Adler 2022 erreicht, hieß es in der Mitteilung. Die Nettomieterträge sanken auf 244,5 (2021: 346,2) Millionen Euro, lagen damit aber über der Prognose (233 bis 242 Millionen). Das operative Ergebnis aus der Vermietung (FFO 1) schrumpfte nach den Immobilienverkäufen auf 86,8 (137,1) Millionen Euro, erwartet hatte Adler 84 bis 88 Millionen. Im neuen Jahr sollen die Nettomieterträge weiter auf 207 bis 219 Millionen Euro zurückgehen.